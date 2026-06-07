Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi’nde meydana geldi. Bir Rus turist, kendisi gibi Rus olan iki genç kadını cep telefonuyla görüntüledi.

'BİRİLERİ TÜRKİYE'DE OLDUKLARINI SÖYLESİN'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, videoya “Ölümsüzlük seviyesi ve kendini koruma içgüdüsünün yokluğu… Birileri bunlara Türkiye’de olduklarını söylesin lütfen” notunu ekledi.

Rus kadınların, yine bir başka Rus kadın tarafından kıyafetleri konusunda uyarıldığı anların yer aldığı video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.