İngiltere’nin Surrey bölgesindeki Godstone High Street’te, ilk olarak pazartesi günü meydana gelen büyük bir obruğun ardından çarşamba günü ikinci bir çökme daha yaşandı.
20 metre genişliğindeki dev çukur nedeniyle birçok ev tahliye edilirken, bazı binaların elektriği ve suyu kesildi.
Yetkililer, bölgeyi tamamen kapatarak olağanüstü hal ilan etti. Mahalle sakinlerinden Noosh Miri, “Kapıyı açtığımda şelale sesine benzer bir gürültü duydum. Obruk, tam kapımızın önündeydi. Polisler acilen evimizi terk etmemiz gerektiğini söyledi” dedi.