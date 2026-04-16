Çarşamba günlerinin dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, dün akşam izleyicinin karşısına çıkmadı. Dizi ani şekilde yayın akışından çıkarıldı.
YERALTI SON BÖLÜM VAR MI YOK MU?
Yeraltı dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi, konuyla ilgili kanaldan ve yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dizinin ekrana gelmediği iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar; şiddet sahnesi içeren dizilere yönelik büyük tepki göstermişti. Dizinin son anda yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti.
YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yeraltı yeni bölümünün haftaya aynı saatte yayınlanması bekleniyor.