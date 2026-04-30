Yeraltı dizisinin son bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin kritik karakterlerinden Kaan’ın hikâyesi sona ererken, karaktere hayat veren Orhan Becerir projeye veda etti.

KAAN'IN VEDASI DUYGULANDIRDI

NOW TV’de yayınlanan dizinin dün akşamki bölümünde Kaan karakterinin hikâyesinin tamamlandığı ve senaryo gereği karakterin ölerek diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Bu gelişme izleyicilerde duygusal anlara neden oldu.

SENARYODA DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Heyecan dozu yüksek sahneleriyle bilinen yapımda, son dönemde şiddet sahnelerinde de düzenlemeye gidildiği bilinirken, diziden bir oyuncunun ayrılacağı haberi daha önce gündeme gelmişti. Son bölümle birlikte bu ayrılık netleşmiş oldu.