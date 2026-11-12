Televizyon dizilerindeki çekim hatalarına bir yenisi daha eklendi. Yeraltı'nın son bölümünde Melek'in doğum günü için hazırlanan sürpriz sırasında yaşanan devamlılık hatası sosyal medyada gündem oldu. Önce Arap izleyiciler tarafından paylaşılan görüntüler daha sonra dizinin bütün hayranları tarafından fark edildi ve görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

SULTAN'IN ÇORAPLARI BİR VAR BİR YOK

Dizinin son bölümünde Haydar Ali ve Sultan, Melek'in doğum gününü kutlamak için pasta ve hediyelerle odasına girdi. Odaya girmeden önce mumları yakan ikili, “İyi ki Doğdun” şarkısı eşliğinde sürpriz yaptı.

Ancak sahneler arasındaki geçişte Sultan'ın çorapları bir anda kayboldu. İlk görüntüde çoraplı olan Sultan, sonraki sahnede çorapsız göründü. Sonraki görüntüde ise çoraplarının yeniden ayağında olduğu fark edildi.

Üstelik izleyicilerin dikkatini çeken tek ayrıntı bu değildi. Pasta üzerindeki mumların bir sahnede söndüğü, sonraki görüntüde ise yeniden yandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yeraltı dizisindeki çekim hatası sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü. İzleyiciler, sahnelerdeki devamlılık sorununa ilişkin esprili yorumlar yaptı.

Paylaşımlara gelen yorumlardan bazıları şöyle: