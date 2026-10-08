7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı yaşandı. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Yeraltı, Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye reytinglerde karşı karşıya geldi.

İzleyicilerin tercihlerinin yansıdığı Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçları belli oldu. Gecenin zirvesinde yeni dizi Sevdan Bir Ateş yer alırken, geçen sezon Eşref Rüya'yı geride bırakarak zirveye çıkan Yeraltı ikinci sırada kaldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sıralamasında Sevdan Bir Ateş 7,81 reytingle birinci oldu. Yeraltı 6,98 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Final kararıyla ekrana veda eden Aşk ve Taht ise 0,85 reytingle 30. sırada yer aldı.

1) Sevdan Bir Ateş 7,81

2) Yeraltı 6,98

30) Aşk ve Taht 0,85

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da zirvenin sahibi değişmedi. Sevdan Bir Ateş 7,25 reytingle ilk sırada yer alırken, Yeraltı 5,99 reytingle ikinci oldu.

Aşk ve Taht ise 0,57 reytingle 35. sırada yer aldı.

1) Sevdan Bir Ateş 7,25

2) Yeraltı 5,99

35) Aşk ve Taht 0,57

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

20+ABC1 kategorisinde de sonuç değişmedi. Sevdan Bir Ateş 8,16 reytingle zirvede yer alırken, Yeraltı 7,24 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Aşk ve Taht ise 0,77 reytingle 31. oldu.

1) Sevdan Bir Ateş 8,16

2) Yeraltı 7,24

31) Aşk ve Taht 0,77

YERALTININ ZİRVEDEKİ YERİ SARSILDI

Geçen sezon Eşref Rüya'yı geride bırakarak reytinglerde zirveye çıkan Yeraltı, yeni sezona ikinci sırada başladı. Üç reyting kategorisinin tamamında Sevdan Bir Ateş'in gerisinde kalan dizi, yeni rakibi karşısında zirveyi kaptırdı.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ise ilk bölümleriyle yakaladığı reyting başarısını sürdürerek Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci olmayı başardı.

AŞK VE TAHT 1 REYTİNGİ BİLE GÖREMEDİ

Öte yandan final yapan Aşk ve Taht, reyting sıralamasında oldukça geride kaldı. Dizi Total'de 0,85, AB'de 0,57 ve ABC1'de 0,77 reyting aldı.

Bu sonuçlarla Aşk ve Taht, üç kategorinin hiçbirinde 1 reyting barajını aşamadı.