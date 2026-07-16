Yeni sezonu merakla beklenen Yeraltı dizisinde hikâyeye yeni karakterler dahil oluyor. Bozo'nun geçmişine ışık tutacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak kızını canlandıracak isim belli oldu. BOZO'NUN KIZI ORTAYA ÇIKTI Öte yandan dizinin senaryosuna dikkat çeken yeni karakterler de ekleniyor. Yeni sezonda Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo karakterinin eski sevgilisi hikâyeye dahil olacak. Senaryoya göre Bozo'nun bir kız çocuğu olduğu ortaya çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozo'nun kızını başarılı çocuk oyuncu Azra Aksu canlandıracak. Son olarak tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde rol alan Azra Aksu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki "Alyoşa" karakteriyle de dikkat çekmişti. İSMAİL HACIOĞLU KADROYA DAHİL OLABİLİR Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili çalışmalar devam ederken, İsmail Hacıoğlu ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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