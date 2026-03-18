NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda sürpriz isimler katılıyor. Son olarak diziye dahil olan Kaan karakteri, hikayede önemli bir kırılma yaşatacak. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Kadroya daha önce Burak Çelik dahil olmuştu.

İSMAİL'İN OĞLU GELİYOR

Son gelişmeye göre, oyuncu Orhan Becerir de diziye katıldı. Becerir’in, hikâyede İsmail’in oğluna hayat vereceği öğrenildi.

Yeni karakterin özellikle 8. bölümden itibaren dizide büyük bir etki yaratması bekleniyor. İzleyiciler ise bu sürpriz karakterin hikâyeye nasıl yön vereceğini şimdiden merak ediyor.