Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan Burak Çelik, son olarak Yeraltı dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle gündeme gelmişti. YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU Oyuncunun Yeraltı adlı diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken, yeni projesi ortaya çıktı. Burak Çelik'in Yeraltı dizisinden ayrılarak Kanal D için hazırlanan Haysiyet dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi. Süreç Film imzalı Haysiyet dizisinin hazırlıkları devam ederken, kadroya dahil olan Çelik'in "Tarık" karakterine hayat vereceği belirtildi. HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK? Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu, dizide usta oyuncu Reha Özcan'ın canlandıracağı Haluk karakterinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan Burak Çelik, bir yandan TRT tabii'nin Nizamülmülk Altın Çağ projesinde de rol alıyor.

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