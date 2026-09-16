Fenomen dizilerin büyük bölümünün eylül ayında yeni sezonlarına başlamasının ardından NOW’ın Yeraltı dizisi için de geri sayım başladı. Medyapım imzalı yapım, ikinci sezonuyla 7 Ekim’de izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ve canlandıracakları karakterlerin detayları da ortaya çıktı.

İSMAİL HACIOĞLU’NUN KARAKTERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonun dikkat çeken transferlerinden İsmail Hacıoğlu’nun dizide hangi karakteri canlandıracağı belli oldu. Hacıoğlu, “Rüzgâr” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Rüzgâr, Bozo’nun eski aşkı Derya’nın (Şükran Ovalı) kayınbiraderi olarak hikâyeye dahil olacak.

BORA SİVRİ DE KADROYA KATILDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sultan (Sümeyye Aydoğan) ve Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) düğünü yeni karakterlerin hikâyeye dahil olmasına da vesile olacak.

Dizinin yeni sezon kadrosuna Bora Sivri de katıldı. Sivri, İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı Rüzgâr karakterinin sağ koluna hayat verecek.

JAK CEM AVNAYİM’DEN YENİ KARAKTER

Şakir Paşa Ailesi dizisindeki rolüyle tanınan Jak Cem Avnayim de Yeraltı’nın yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Avnayim, Derya’nın eşi Bora karakterini canlandıracak. Yeni karakterlerin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte Yeraltı’nın ikinci sezonunda dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW’ın Yeraltı dizisi, ikinci sezonuyla 7 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Bora Sivri ve Jak Cem Avnayim’in katılımıyla dizinin hikâyesi genişleyecek.