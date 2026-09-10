İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medyayı propaganda amacıyla kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda, Sedat Şahin’e yönelik suikast hazırlığı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla saldırıda kullanılacak silahların saklandığı yer, keşif faaliyetleri, saldırganların kaçış planı ve yapılacak ödemelere ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.

Soruşturmanın başlangıcı 31 Ağustos 2026’da Kadıköy’de yaşanan olay oldu. Polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bir tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ardından açık ve kapalı kaynaklardan yapılan analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda soruşturmanın izi Beykoz’daki bir peyzaj alanına kadar sürdü. Söz konusu adresin suç örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlenmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi.

AĞAÇLARIN ARASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Dedektör köpekleriyle peyzaj alanında yapılan aramalarda büyük bir silah deposu ortaya çıkarıldı. Ağaç ve saksıların arasına gizlenen cephanelikte 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47), 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek bulundu. Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı BMW marka otomobile de el konuldu. Silah ve mühimmatın peyzaj alanına farklı tarihlerde getirildiği, saldırıdan kısa süre önce ise cephaneliğin tamamlandığı tespit edildi.

CEPHANELİK OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE HAZIRLANDI

Soruşturmada, ele geçirilen silah ve mühimmatın doğrudan Sedat Şahin’e yönelik planlanan öldürme eyleminde kullanılacağı belirlendi. Suç unsurlarının operasyonun düzenlenmesinden yalnızca bir gün önce peyzaj alanındaki konteynıra taşındığı tespit edildi. Soruşturmanın odağındaki Yakup Kerem Saral’ın ise hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarıldığı ve yurt dışında firari olduğu belirlendi. Saral’ın Sedat Şahin’e yönelik suikastı organize ettiği tespit edildi.

ŞAHİN’İN PROGRAMLARI VE HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ

Şüphelilerin ele geçirilen telefon ve diğer dijital materyalleri, suikast hazırlığının kapsamını ortaya koydu. İncelemelerde Sedat Şahin’in fotoğrafları ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu. Şahin’in hareketlerinin takip edildiği ve katılacağı programlara yönelik keşif çalışmaları yapıldığı tespit edildi. Dijital materyallerde ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ile uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu.

TETİKÇİLER İÇİN YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI

Soruşturmada suikastın sonrasına ilişkin plan da ortaya çıkarıldı. Yakup Kerem Saral’ın saldırıyı gerçekleştirecek şüphelileri eylemin ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı ve bunun karşılığında yüksek miktarda ödeme yapacağı belirlendi.

Operasyon kapsamında eyleme iştirak ettikleri tespit edilen 7’si İran uyruklu, 1’i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca 1 UTAŞ marka silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık soruşturmasıyla, Sedat Şahin’e yönelik keşif çalışmalarının yapıldığı, roketatar ve anti-tank mühimmatlarının da bulunduğu ağır silahların hazırlandığı ve saldırı sonrasında faillerin yurt dışına kaçırılmasının planlandığı suikast organizasyonu, eyleme dönüşmeden çökertilmiş oldu.