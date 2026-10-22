21 Ekim 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Sevdan Bir Ateş, Yeraltı ve MasterChef Türkiye'nin ekrana geldiği gecede Lille-Galatasaray karşılaşması tüm kategorilerde ilk sıraya yerleşti. Diziler arasındaki yarışta ise Yeraltı, rakiplerini geride bırakarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

TÜM KATEGORİLERDE ZİRVE LILLE-GALATASARAY'IN

Total, AB ve ABC1 reyting gruplarının tamamında Lille-Galatasaray karşılaşması birinci sırada yer aldı. Futbol maçının ardından üç kategoride de en çok izlenen dizi Yeraltı oldu. Sevdan Bir Ateş ise tüm kategorilerde üçüncü sıraya yerleşti.

YERALTI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son iki haftadır zirvenin gerisinde kalan Yeraltı, bu kez güçlü bir çıkış yaparak çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Sezona düşük reytinglerle başlayan yapımın son sonuçları, dizinin izleyici ilgisini yeniden artırdığına işaret etti.

Sevdan Bir Ateş cephesinde ise düşüş yaşandı. Dizideki DNA testi tartışmalarının ardından izleyicilerden gelen tepkilerin reytinglere yansımış olabileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta iki dizi arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.