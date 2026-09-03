NOW'ın sevilen yapımlarından Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündemde. Başrollerini Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizide yeni sezon öncesi hikâye ve kadro değişikliğine gidileceği öğrenilmişti.

YERALTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeraltı'nın yeni bölümlerinin ekim ayının başında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizinin dönüş tarihiyle ilgili planlamada eylül ayının ilk haftalarının televizyon izleyicisi açısından hareketli olmaması da etkili oldu.

MAÇ YAYINLARI DA HESABA KATILDI

Yeni sezon tarihinin belirlenmesinde televizyon izleyicisinin ekran başındaki yoğunluğu kadar maç yayınları ve tanıtım süreci de dikkate alındı.

Eylülün ilk haftalarında TVR'ın düşük olması nedeniyle dizinin yeni sezonunu ekim başında başlatmanın daha uygun görüldüğü belirtildi. Böylece yapım ekibine hem yeni bölümler için hazırlıkları tamamlama hem de tanıtım çalışmalarına yeterli zaman ayırma imkânı sağlanacak.

HİKÂYE VE KADRO DEĞİŞECEK

Yeraltı'nın yeni sezonunda yalnızca yayın tarihi değil, dizinin hikâyesi ve oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşanması bekleniyor.