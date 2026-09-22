“Yeraltı” dizisinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, bir arkadaşlarının doğum günü yemeğinde yan yana görüntülendi. Çiçeği burnunda aşıkların samimi halleri gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

YAN YANA POZ VERDİLER

Arkadaşları Tarık Tırıl’ın doğum günü için bir araya gelen çift, geceden paylaşılan karelerde oldukça samimi görüntüler verdi. Deniz Can Aktaş’ın başını Devrim Özkan’ın omzuna koyduğu an, arkadaşlarının doğum günü pozunda böylece ölümsüzleşti.

İkilinin aşkı daha önce de Amerika tatilinde ortaya çıkmış, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan el ele görüntülenmişti.

AŞK SORUSUNA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Amerika tatilinin ardından Türkiye’ye dönen Devrim Özkan, temmuz ayında aşk iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

Muhabirlerin “Deniz Can Aktaş’la ilişkiniz hayırlı olsun diyelim. Ne zaman başladı?” sorusu karşısında gülümseyen Özkan, ilişki iddiasını ne doğruladı ne de yalanladı. Ünlü oyuncu, konuşmanın odağını yeni filmine çekerek şöyle konuşmuştu:

“Film için buradayız. Şu an okuma provasına gireceğiz. Gerçekten film için buradayım.”

Yoğun ilgiden dolayı zorlandığını da belirten Özkan, “Ama şu an çok ayıp oluyor. Masa falan da geliyor üzerime. Özür diliyorum.” diyerek röportajı sonlandırmıştı.