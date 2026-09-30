Deniz Can Aktaş, konuk olduğu ABtalks programında oyunculuk kariyerinden aşk hayatına ve evlilik hakkındaki düşüncelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bir süredir meslektaşı Devrim Özkan ile birlikte olduğu iddia edilen Aktaş, hayatında biri olduğunu ilk kez kendi sözleriyle açıkladı. Oyuncu, “Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk” diyerek özel hayatındaki gelişmeyi duyurdu.

"BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Aşk hayatıyla ilgili açıklama yapan Deniz Can Aktaş, hayatında kendisini mutlu eden bir aşk olduğunu söyledi.

Aktaş, “Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk” ifadelerini kullandı.

Bir süredir adı Devrim Özkan'la anılan oyuncu, açıklamasında aşk yaşadığı kişinin ismini ise paylaşmadı.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK YOKTUR"

Aktaş, programda aşk hakkındaki düşüncelerini de anlattı. İlk görüşte aşka inanmadığını belirten oyuncu, bir insanı sevebilmek için onu tanımak ve özelliklerini keşfetmek gerektiğini söyledi.

Aktaş, “Bir insanı sevmek için onu tanıman, bilmen, özelliklerini keşfetmen ve seninle ne kadar uyumlu olduğunu bilmen gerekir” dedi.

"GÖZLERİM PARLIYOR"

Aşkın kendisi üzerindeki etkisinden de söz eden oyuncu, bu duygunun kendisini daha enerjik ve mutlu hissettirdiğini belirtti.

“Beni çok mutlu ediyor, çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor, inançlarım daha da sağlamlaşıyor, bulunduğum yolda daha tutkulu oluyorum, işimi daha çok seviyorum” diyen Aktaş, aşkı insana bağış edilmiş en kadim duygulardan biri olarak tanımladı.

"DOĞRU İNSANLA BUNU DÜŞÜNÜRÜM"

Deniz Can Aktaş, evlilik konusunda da kesin bir kararının olmadığını söyledi.

“Evliliğin özel bir kurum olduğunu düşünüyorum ve bir noktada tabii ki evlenebilirim. Asla evlenmem ya da kesin evlenirim diyebilecek kadar cüretkar değilim. Doğru insanla bunu düşünürüm” ifadelerini kullandı.

MÜHENDİSLİKTEN OYUNCULUĞA

Oyunculuğa geçiş sürecini de anlatan Aktaş, mühendislik eğitiminin ardından hayatının bir anda değiştiğini söyledi.

“Bir gün biri beni keşfetti ve bana bazı seçenekler sundu. Benim de hayatımda birden fazla seçenek vardı, oyunculuk da bunlardan biri oldu” diyen Aktaş, oyunculuktan büyük keyif aldığını ve bu kadar mutlu olacağını düşünmediğini ifade etti.