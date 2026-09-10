'Yeraltı' dizisinin 7'inci sezon hazırlıkları başladı. Çekimler öncesinde gerçekleştirilen okuma provasından paylaşılan fotoğraflarda oyuncuların oturma düzeni dikkat çekti. Prova sırasında çekilen karelerde, dizinin genç başrol oyuncularının geniş koltuklarda oturduğu, usta oyuncuların ise kenardaki sandalyelerde yan yana yer aldığı görüldü. SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından oturma düzenine sert tepki gösterdi. Paylaşımların altına "Sektörde tecrübeye ve ustalara saygı kalmamış" ve "Kıdemli sanatçılara yapılan büyük bir nezaketsizlik" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

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