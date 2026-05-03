NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Magazin muhabiri Akif Yaman'ın iddiasına göre; Yeraltı dizisinin seti Devrim Özkan'ın saçlarının kokması sebebiyle durduruldu. İddialara Devrim Özkan sert bir yanıtla cevap verdi.

SAÇINA SÜRDÜĞÜ BAKIM YAĞLARI SETİ DURDURDU

Yeraltı dizisinin setinde iddiaya göre Devrim Özkan’ın bir sahne çekimi sırasında saçlarından gelen yoğun koku nedeniyle yönetmen çekimi durdurdu.

Sete kısa bir ara verildiği ve oyuncunun saçlarının yıkatıldığı öğrenilirken, Özkan’ın saçlarını güçlendirmek amacıyla bitkisel yağlar kullandığı, ancak bu ürünlerin sette yoğun bir kokuya neden olduğu öne sürüldü.

DEVRİM ÖZKAN DAVA AÇIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Devrim Özkan şu sözleri söyledi:



''Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan ''haber'' adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum.

Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir.

Bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir.

Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım.''