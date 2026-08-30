Meksika'nın başkenti Meksiko'da zemin, yeraltı sularının çekilmesine bağlı olarak yılda 42 santimetreye varan hızla batıyor. Şehrin altındaki çökme, sokaklarda devasa çatlaklar oluştururken binaları ve altyapı hatlarını yıkılma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

ŞEHRİN ALTINDAKİ ZEMİN NEDEN HIZLA ÇÖKÜYOR?

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi ve NASA verileri, eski göl yatağı üzerine kurulu kentteki çökmenin ana nedeninin kontrolsüz yeraltı suyu çekimi olduğunu doğruladı. Toprağın içindeki suyun boşalması, alt katmanlardaki tortuların sıkışmasına ve zeminin kalıcı olarak alçalmasına yol açıyor.

Çökme hızı kentin her bölgesinde aynı oranda ilerlemiyor. Su kaybına bağlı olarak bazı mahalleler yılda birkaç santimetre batarken, belirli bölgelerdeki alçalma miktarı 42 santimetreyi aşıyor.

ÇÖKME ALTYAPIDA NASIL BİR HASAR YARATIYOR?

Farklı noktaların eşit olmayan hızlarda batması, kentteki binalar, yollar ve su hatları üzerinde devasa bir baskı oluşturuyor. Yüzeyde meydana gelen kırılmalar, metro hatlarından konutlara kadar tüm kentsel altyapıyı kademeli olarak tahrip ediyor. Tarihi yapıların çevresindeki arazi çökmesi kentin çehresini tamamen değiştirdi. Bağımsızlık Meleği Anıtı’nın etrafındaki zemin yıllar içinde alçaldığı için yapının tabanına 14 ek basamak inşa edildi.

UYDU ÖLÇÜMLERİ GELECEK İÇİN NE GÖSTERİYOR?

NISAR uydusunun radar ölçümleri, arazideki alçalmanın ayda 2 santimetreden fazla sürdüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, gözeneklerini kaybeden topraktaki bu sıkışmanın büyük oranda geri döndürülemez olduğunu vurguluyor. Mevcut su tüketimi ve jeolojik koşullar devam ettiği takdirde sürecin onlarca yıl daha süreceği öngörülüyor. Sıkışan toprak katmanlarının doğal su depolama kapasitesini yitirmesi kentin su krizini daha da derinleştiriyor.