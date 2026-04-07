İlginç olay, Çarşamba sabahı erken saatlerde bir yayanın asfalt parçalarının borudan döküldüğünü fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Sabah işe gidenler ve çevredeki insanlar, devasa boruyu gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Bir ofis çalışanı 'Bunun nasıl olduğunu anlayamadım' derken, yakındaki bir işçi ise ilk başta 'Gece boyunca yeni bir yol mu yapıldı acaba?' diye düşündüğünü söyledi.

3,5 metre çapındaki boru, 13 metreye kadar ulaşmıştı. Osaka yetkililerine göre bu boru, sel sularını tutmak amacıyla yapılan yağmur suyu drenaj projesinde toprak çökmesini önlemek için geçici destek olarak kullanılıyordu.

Yetkililer, işçilerin kısa süre önce borunun içindeki suyu boşalttığını ve boş kalan borunun yer altındaki basınç nedeniyle yukarı doğru çıktığını belirtti. Yani boru, adeta kendi kendine büyümüş.

Olayın ardından itfaiye ekipleri borunun yanına delik açıp içine su pompalayarak dev yapıyı kontrollü bir şekilde aşağı indirdi. Perşembe günü boru, yerden sadece 1,6 metre kadar görünür hale getirildi. Şehir yönetimi, kalan kısmı kesmek için yolu birkaç gün daha kapatacağını açıkladı.