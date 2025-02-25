Ege'de 29 gün önce başlayan deprem fırtınası bölgede büyük endişelere neden olmuştu.
Ege'de bazı adalar tahliye edilirken, Yunanistan'da depremden etkilenen adalarda okullar tatil edilmiş, Türkiye'de ise kıyıya yakın bölgelere deprem uyarı sistemleri kurulmuştu.
Uzman paleosismolog, yerbilimci Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya hesabından 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınasının 29. günü olduğunu belirterek, 5.0 üzerinde 8 deprem olduğunu söyledi.
"TSUNAMİ OLMADI, KIZGIN KÜLLER DÖKÜLMEDİ"
Dr. Demirtaş felaket senaryolarına ilişkin ise, "Santorini- Kolumbo patlamadı, 7.0/7.5 deprem-tsunami olmadı, Akyaka VIII etkilenmedi, kızgın küller dökülmedi" paylaşımında bulundu.
28.01.-25.02.2025 #Santorini-Amorgos magmatik kökenli #deprem fırtınası 29.GÜN— Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) February 25, 2025
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1.0
*Santorini/Kolumbo patlamadı
*7.0/7.5 deprem/tsunami olmadı
*Akyaka VIII etkilenmedi
*Kızgın küller dökülmedi pic.twitter.com/1XVrkavtfQ