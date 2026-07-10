Almanya, sıra dışı bir "hazine" hikayesiyle çalkalanıyor. Dresden yakınlarındaki sakin Bannewitz kasabasında rutin çim biçme mesaisine çıkan bir belediye işçisi, hayatı boyunca unutamayacağı bir keşfe imza attı. Yağmur suyu toplama havuzunun etrafındaki otları temizleyen görevli, yeşilliklerin arasında parıldayan bir şeyler fark etti. Yakından baktığında ise gözlerine inanamadı: Otların arasına yelpaze şeklinde saçılmış 8 adet mühürlü altın külçesi duruyordu.

Hemen yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine gelen kamu düzeni ekipleri, bölgede adeta dedektif gibi iz sürdü. Yapılan detaylı aramada, çimlerin arasına gizlenmiş 2 altın külçesi daha gün yüzüne çıkarıldı. Toplamda 10 adeti bulan bu gizemli altınların piyasa değerinin tam 40.000 euro (yaklaşık 2.15 milyon TL) olduğu belirlendi.

ARDI KESİLMEYEN TEORİLERİ SERİ NUMARASI SUSTURDU

Alman medyasının fısıltı gazetesinden manşetlere taşıdığı olay sonrası, kasabada adeta bir "hak iddia etme" yarışı başladı. Alman yasalarına göre kayıp eşyalar için tanınan 6 aylık yasal bekleme süresi boyunca belediyenin kapısı aşındırıldı. 17 Nisan 2026'da dolan yasal süreçte, belediyeye 15'e yakın kişi başvurdu.

Gelen iddialar ise adeta film senaryolarını aratmadı:

Kimisi lüks yürüyüşü sırasında ceplerinden düşürdüğünü söyledi,

Kimisi ise altınların bir kargo dronundan kaza eseri buralara savrulduğunu iddia etti.

Ancak belediye yetkililerinin elinde çok güçlü bir koz vardı: Altınların üzerindeki gizli seri numaraları. Başvuran kişilerin hiçbiri, bu numaralarla eşleşen resmi bir satın alma belgesi veya fatura sunamayınca tüm iddialar boşa çıktı.

40 BİN EUROL'LUK PİYANGO KASABA BÜTÇESİNE KALDI

Gizemli altınların gerçek sahibi 6 ay boyunca ortaya çıkmayınca, yasal prosedür gereği 10 altın külçesi resmen Bannewitz Belediyesi’nin mülkiyetine geçti.

Herkes bu beklenmedik gökten düşen servetin belediye bütçesinde nereye harcanacağını merak ederken, Belediye Başkanı Wersig’den alkışlanacak bir hamle geldi. Başkan Wersig, çimlerin arasından çıkan 40.000 euro'luk bu sürpriz gelirin kuruşuna dokunulmadan, kasabadaki yerel sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal sorumluluk projelerine bağışlanacağını müjdeledi.

Talihsiz (ya da dikkatsiz) bir zenginin çimlerde bıraktığı servet, şimdi Bannewitz sokaklarındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.