Küresel ısınma ve kuraklık kapımızı çalarken, dünyanın pek çok köşesinde temiz suya ulaşmak hala büyük bir lüks sayılıyor. Ancak İtalyan mimar Arturo Vittori’nin geliştirdiği, hiçbir teknolojik altyapı gerektirmeyen "Warka Water" projesi, susuz coğrafyalara adeta can suyu oluyor. Sadece bambu ve özel bir ağdan üretilen bu 10 metrelik kuleler, doğanın kendi gücünü kullanarak havadan günde tam 100 litre temiz su elde etmeyi başarıyor.

SU ÇİLESİNE SON VEREN DOKUNUŞ

Projenin arkasında aslında son derece insani ve dokunaklı bir hikaye yatıyor. İtalyan mimar Arturo Vittori, Etiyopya seyahati sırasında bölgedeki su krizini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kadınların ve çocukların, her gün sadece bir kova çamurlu su taşıyabilmek için kavurucu sıcak altında kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını gören Vittori, bu çileye son vermek amacıyla tamamen yerel malzemelerle çözülebilecek pratik bir sistem tasarlamaya karar verdi. Etiyopya'da bir tohum olarak başlayan bu fikir; zamanla Haiti, Kamerun, Hindistan, Brezilya ve Kolombiya gibi su sıkıntısıyla boğuşan birçok ülkeye umut ışığı oldu.

DOĞANIN FİZİK KURALLARIYLA ÇALIŞIYOR

Warka Water kulelerinin en büyük başarısı, ne bir elektrik prizine ne de karmaşık filtrelere ihtiyaç duyması. Tamamen doğanın fizik kurallarına göre pasif bir şekilde çalışan bu sistem, bölgeye uyumlu ve dayanıklı bambu ağaçlarından örülen esnek bir dış iskelete sahip. Kulenin kalbinde ise havadaki nemi adeta bir mıknatıs gibi çeken özel bir ağ yapısı asılı duruyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından yararlanan bu ağlar; sis, çiy ve yağmur damlalarını yüzeyinde yoğunlaştırıyor. Süzülen su damlacıkları yerçekiminin etkisiyle kulenin tabanındaki hijyenik depoda birikerek tüketime hazır hale geliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN İLHAM VERİYOR

Günümüzde birçok su arıtma sistemi yüksek elektrik faturalarına ve karmaşık bakım süreçlerine yol açarken, Warka Water tamamen doğayla dost ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Kurulumu son derece basit olan ve yerel halkın kendi kendine inşa edebileceği bu kuleler, işletme maliyeti neredeyse sıfır olan bir tasarım harikası. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan suya en doğal yoldan ulaşmayı sağlayan bu proje, gelecekte susuzlukla mücadelede en büyük silahlarımızdan biri olmaya aday görünüyor.