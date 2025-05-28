Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024’te trafik kazası geçirmişti. Kınık’ın çarptığı 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını yitirmişti. Önceki gün İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kınık’a sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ancak hükmün geri bırakılması sebebiyle Demir tutuklanmadı.

Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, yaptığı paylaşımla mahkeme kararına tepki gösterdi. Doğan şu ifadeleri kullandı:

“Benim oğlum sonsuza kadar bu dünyada olmayacak. Bir daha o mis kokusunu içime çekip öpemeyeceğim. Aynı sofraya oturamayacağız bir daha hiç. Bu hayatta olabildiğim en güzel şeyi ‘anneliğimi’ dahi öldürdü bu kadın. Ben bir ömür oğlumsuz yarım kalacağım, hep eksik… Ömür boyu sürecek bir acıya sebep olan Zehra Kınık hâlâ tutuklanmadı. Verilen cezanın ne kadarını içeride geçirecek belli bile değil. Ve ben bu acıyı yaşarken bu kadın itiraz süresi de dahil evinde ailesiyle vakit geçirecek. Neyin adaleti bu? Bu benim döktüğüm bir damla yaşın bedeli bile olamazken neyin adaleti bu! Sizin yargınız da adaletiniz de yerin dibine batsın! Umarım ilahi adalet sizi bulur da adalet diye ağlamak nasıl olur anlarsınız.”

Batın henüz 17 yaşındaydı.

Kınık para teklif etti, cevap ‘bedelini ödemeli’ oldu

Anne Hasret Doğan, daha önce yaptığı açıklamada Kınık ailesinin kendilerine şikayeti geri çekmeleri için para teklif ettiklerini söylemişti. Doğan, “Vazgeçmeyeceğim. Kerem Kınık, kızın Zehra Kınık dört duvar arasına girecek” demişti.

Batın’ın teyzesi Didar Şahin, mahkemelerde adalet aradıklarını ancak hiç beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını söyledi.

Batın Barlasçeki’nin teyzesi Didar Şahin ise, adaletin her şeyden daha önemli olduğunu ifade etti: “Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bir insanın canı bu kadar kolay alınmamalı. Bunun bir cezası, bir bedeli olmalı. Bizim hayatımızı mahvettiler.”