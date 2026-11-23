Belediyenin hayata geçirdiği düzenleme yalnızca küçük çöpleri kapsamıyor. Evcil hayvanlarının dışkısını toplamayanlardan eski eşyalarını sokaklara bırakanlara kadar birçok davranış için yeni yaptırımlar getirildi. Bazı ihlallerde cezalar 3 bin avroya kadar çıkıyor.

YERE İZMARİT ATANLARA AĞIR CEZA

Valencia Belediyesi, kent genelinde çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni temizlik kurallarını uygulamaya koydu. Sigara izmariti, sakız, meyve kabuğu ve kâğıt gibi atıkları yere atanlara 1500 avroya (yaklaşık 83 bin TL) kadar para cezası verilebiliyor.

Düzenleme kapsamında köpeklerinin dışkısını toplamayan veya hayvanlarının neden olduğu kirliliği temizlemeyen kişiler de aynı yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

CEZALAR 3 BİN AVROYA KADAR ÇIKIYOR

Sokaklara eski mobilya ve büyük ev eşyaları bırakmak, çöpleri konteynerlerin dışına atmak veya kamusal alanları kirletmek daha ağır cezalarla sonuçlanabiliyor. Bu tür ihlallerde para cezası 3 bin avroya kadar yükselebiliyor.

Yeni kurallar kapsamında sokakta tükürmek, uygunsuz alanlarda tuvalet ihtiyacını gidermek ve koruma altındaki yapılara izinsiz yazı yazmak da cezalandırılıyor.

Uygulamanın ilk haftalarında toplam 495 işlem gerçekleştirildi. Bunların 78'i izmarit, sakız ve benzeri küçük atıkların yere atılması, 110'u ise sokaklara çöp bırakılması nedeniyle yapıldı.

Yetkililer, uygulamayla kent genelinde çevre kirliliğinin azaltılmasını ve ortak kullanım alanlarının daha temiz tutulmasını hedefliyor.