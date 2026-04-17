İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin faaliyet raporu sunumunda kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’un tarihi mirasını koruma yolunda atılan dev adımları ve son günlerde kamuoyunda tartışılan mülkiyet devirlerini gündeme taşıdı.

Aslan, İBB Miras’ın çalışmalarını şu sözlerle özetledi:

‘DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK’

“Ekrem Başkanımızın göreve gelmesinin ardından kurulan İBB Miras ile tabiri caizse bir devrim gerçekleştirdik. Ecdadımızın mirasına sahip çıktık. Bugün sayıları 19'u bulan tarihi türbeyi, 640 tarihi mezar ve hazireyi, 240 tarihi çeşmeyi hak ettiği hürmetle onardık. O çeşmeler ki ecdadımızın en zarif imzası. Haliç Tersanesi'ni, Hasanpaşa, Yedikule ve Dolmabahçe Gazhanelerini, Bakırköy Baruthanesi'ni ve Çubuklu Siloları'nı ayağa kaldırdık.

‘15 GÜNDE BOŞALTIN DİYORLAR'

Bugün pek çok İstanbullunun sosyal medyasında paylaştığı öncesi sonrası fotoğraflarında da görebileceğiniz gibi… Bir Ekrem İmamoğlu’ndan öncesi var bir de sonrası… Bunun en büyük örneği de Yerebatan Sarnıcı. Restore ettiğimiz 2023 yılından bu yana ziyaretçi sayısı 10 milyonu aştı. Ne güzel değil mi? Biz yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz. Ancak bugün bizleri çok üzen bir kararla karşı karşıyayız. 1 Nisan günü şaka gibi… Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi. Bir diğer deyişle mülkiyet Vakıflara geçti… Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Bize gelen yazıda, 15 gün içinde sarnıcı boşaltmamız gerektiği söyleniyor. Tüm Türkiye vatandaşlarına soruyorum. Bu hak mı?

‘ZİYARET SADECE 1 TL’

“Cumhuriyet döneminde de bu miras, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Yani bu kule, tarih boyunca kamunun olmuştur. Halkın olmuştur. Bugün 'vakıf malıdır' denilerek yapılan bu işlem, hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır. Ve biz tam da bu yüzden soruyoruz: Eğer ortada bir vakıf varsa… Belgesi nerede? Bugün Yerebatan Sarnıcı’nda da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Bu memleket bizim, İstanbul bizim. Tarih hepimizin. Bu memleket bizim, İstanbul bizim. Tarih hepimizin. Bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Buradan duyuruyorum: Bugünden itibaren Türk vatandaşlarına, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek sadece 1 TL! Tüm hemşehrilerimiz gelsinler hem tarihimizi hem de Yerebatan Sarnıcı’na nasıl sahip çıktığımızı görsünler!