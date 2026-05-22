Jeologlar, Çin’in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 83 milyar doları (yaklaşık 2.7 trilyon TL) bulan dünyanın en zengin altın yatağını keşfetti.

Wangu havzasında yürütülen sondaj çalışmalarında yerin iki kilometre derinliğinde 40 ayrı altın damarı tespit edildi. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu uzmanları, çıkarılan metal boru örneklerinin içinde çıplak gözle görülebilen nadir saf altın parçalarına rastladıklarını açıkladı.

1000 TONA KADAR ÇIKACAK

Şu ana kadar yapılan teknik incelemelerde, iki kilometre derinliğe kadar olan alanda 300 tonluk altın rezervi kesin olarak doğrulandı. Ancak yer altı haritalama çalışmalarını üç kilometre derinliğe genişleten uzmanlar, toplam rezervin 1000 tonu aşabileceğini öngörüyor.

Bu tahminlerin resmen tescillenmesi halinde Çin'deki bu yeni yatak, yaklaşık 900 tonluk rezerviyle dünyanın en büyük aktif altın madeni olan Güney Afrika’daki South Deep madenini tahtından indirecek.

CEVHERDEKİ ALTIN YOĞUNLUĞU ŞAŞIRTTI

Keşfi madencilik tarihi açısından asıl benzersiz kılan unsur ise rezervin büyüklüğünden ziyade tenör, yani cevherdeki altın yoğunluğunun sıra dışı yüksekliği oldu. Dünyadaki ticari madenlerin büyük kısmı ton başına 10 gramın altında altın oranıyla işletilirken, Wangu yatağından alınan numunelerde ton başına tam 138 gram gibi küresel ortalamanın on katından fazla bir yoğunluk saptandı.

Yetkililer, ana sahanın çevresinde de altın izlerine rastlandığını ve madenin tahmin edilenden çok daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini belirtirken, kesin hacmin netleşmesi için bölgedeki derin sondaj faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor