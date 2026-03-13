ABD merkezli enerji girişimi Deep Fission, nükleer enerji sektöründe devrim yaratması beklenen "yer altı nükleer santrali" projesi için ilk somut adımı atarak sondaj çalışmalarına başladı.

Kansas eyaletindeki Great Plains Endüstri Parkı'nda başlatılan bu pilot çalışma, yerin 1,6 kilometre derinliğinde görev yapacak "Gravity" adlı 15 megavatlık küçük modüler reaktörün (SMR) hayata geçirilmesi yolunda kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Yaklaşık 1.800 metre derinliğe inmesi planlanan ilk kuyu, bölgenin jeolojik ve termal haritasını çıkararak sistemin güvenli bir şekilde konumlandırılması için gerekli verileri sağlayacak.

GELENEKSEL NÜKLEER SANTRALLERİNİN TAM TERSİ

Deep Fission tarafından geliştirilen bu özgün teknoloji, geleneksel nükleer santrallerdeki devasa koruma yapılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri yüzde 80'e varan oranlarda düşürmeyi vaat ediyor.

Reaktörün derin bir kuyuya yerleştirilmesiyle oluşan su sütunu, operasyon için gereken 160 atmosferlik basıncı doğal bir şekilde sağlarken; çevredeki kaya katmanları da milyarlarca tonluk doğal bir koruma kalkanı görevi görüyor.

Bu mühendislik yaklaşımı, hem tesisin yüzeyde kapladığı alanı minimize ediyor hem de güvenlik standartlarını doğal fizik kurallarıyla en üst seviyeye taşıyor.

80 MİLYON DOLAR HARCANDI

Proje, özellikle yapay zeka veri merkezleri ve ulusal elektrik şebekesinin artan enerji talebini karşılamak üzere 80 milyon dolarlık dev bir finansmanla destekleniyor. Modüler yapısı sayesinde tek bir sahada 100 reaktöre kadar ölçeklenebilen sistem, 1,5 gigavatlık bir üretim kapasitesine ulaşarak devasa sanayi komplekslerini besleyebilme potansiyeli taşıyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın "Reaktör Pilot Programı" kapsamında yer alan girişimin, 4 Temmuz 2026 tarihine kadar kritik bir aşamaya ulaşması ve nükleer enerji tarihinde yeni bir sayfa açması hedefleniyor.