Keşif, Quebec’in kuzeybatısındaki Abitibi bölgesinde yapıldı. Amex Gold Mining tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler, maden sahasının farklı noktalarında sondaj yaparak yerin altından kaya örnekleri çıkardı. İncelenen örneklerin bazılarında gözle görülebilecek büyüklükte altın parçalarına rastlandı.

410 METRE DERİNLİĞE KADAR İNDİLER

Yeni bölgenin ne kadar büyük olduğunu anlamak için farklı noktalarda sondajlar gerçekleştirildi. Çalışmalardan birinde ekipler 410 metre derinliğe kadar ulaştı. Buradan çıkarılan kaya örneklerinde de altın görülmesi, altınlı bölgenin yerin daha derinlerine doğru devam edebileceğini gösterdi.

Bazı noktalarda altın miktarının oldukça yüksek olduğu belirlendi. Örneğin çıkarılan bir kaya örneğinin 1,15 metrelik bölümünde, her bir ton kayada yaklaşık 24 gram altın bulundu. Başka bir noktada ise bu miktar ton başına yaklaşık 31 grama kadar çıktı.

Basitçe söylemek gerekirse araştırmacılar, yalnızca birkaç küçük altın parçasıyla karşılaşmadı. Sondajlar, altın içeren kaya tabakasının geniş bir alana yayılabileceğine işaret ediyor.

NE KADAR ALTIN OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, altın bulunan bölgenin yaklaşık 275 metre boyunca aşağı doğru devam ettiğini gösteriyor. Ancak bölgenin sınırlarına henüz ulaşılamadığı için yerin altında toplam ne kadar altın bulunduğu bilinmiyor.

Keşfi önemli hale getiren bir başka ayrıntı ise altının, yapımı devam eden maden tüneline yakın olması. Bu durum, ileride altının çıkarılmasına karar verilmesi halinde bölgeye ulaşmayı kolaylaştırabilir.

Ekipler şimdi yeni sondajlarla altınlı alanın büyüklüğünü belirlemeye çalışıyor. Şimdilik keşfedilen altının toplam miktarı ve parasal değeri açıklanmış değil. Bunun ortaya çıkması için daha geniş bir alanda sondaj yapılması ve yerin altındaki altın miktarının hesaplanması gerekiyor.