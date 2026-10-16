Brezilya’nın Mato Grosso eyaletindeki Santa Helena bölgesinde maden arama çalışmalarını sürdüren uluslararası madencilik şirketi Meridian Mining, yer altı kaynakları açısından kritik bir keşfe imza attı.

Şirketin yürüttüğü sondaj çalışmaları sırasında, yerin yaklaşık 180 metre altında altın, gümüş, bakır, çinko ve kurşun olmak üzere 5 farklı değerli ve endüstriyel metali bir arada barındıran zengin bir mineral tabakası tespit edildi.

DAHA ÖNCE RASTLANMAMIŞ ALTIN TANECİKLERİ BULUNDU

Arama faaliyetlerini derinleştiren jeologlar, analiz edilen örneklerde bölgede daha önce rastlanmamış şekilde gözle görülebilir boyutta altın tanecikleri buldu.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde, ton başına düşen altın ve gümüş oranlarının oldukça yüksek olduğu belirlendi. Ardından yapılan daha derin sondajlar ise yerin 90 metre daha altında, özellikle sanayide yaygın olarak kullanılan bakır ve çinko oranının daha fazla olduğu ikinci bir zengin katmanın varlığını ortaya çıkardı.

Keşfedilen bu yapının volkanik faaliyetler sonucu oluştuğu ve tek bir noktada birden fazla metali toplama özelliğine sahip olduğu ifade ediliyor.

Bulunan metaller hem mücevherat ve yatırım alanında hem de elektrik kablolarından batarya üretimine kadar geniş bir sanayi yelpazesinde büyük önem taşıyor. Şirket yetkilileri, ortaya çıkan sonuçların bölgenin maden potansiyelini katladığını belirtse de sahanın ticari bir madene dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine karar vermek için maliyet, rezerv boyutu ve çevresel etkileri kapsayan daha ayrıntılı incelemelere devam edileceğini bildirdi.