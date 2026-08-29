Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, yapay zeka destekli analiz yöntemleriyle Dünya’nın yaklaşık 2 bin 900 kilometre altında, daha önce belgelenmemiş altı yüksek olasılıklı jeolojik bölge tespit etti.

Solid Earth dergisinde yayımlanan araştırma, gezegenin katı mantosu ile sıvı dış çekirdeğinin buluştuğu sınır bölgesinin sanılandan çok daha karmaşık ve birbirine bağlı yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Sonuçlar, 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5 bin depreme ait iki milyondan fazla sismik dalga kaydının derin öğrenme tabanlı algoritmalarla taranması sonucu elde edildi.

Yer kabuğunun derinliklerinden geçerken oluşan zayıf sismik dalgaları inceleyen yapay zeka modeli, uzman denetimiyle birlikte 175 bine yakın yüksek kaliteli sinyali analiz etmeyi başardı.

Elde edilen küresel haritaya göre, daha önce rastgele ve bağımsız zannedilen derin yapılar; Avrasya'nın yüksek enlemleri, Orta Asya ve Güney Atlantik altında geniş ve kesintisiz kuşaklar halinde uzanıyor.

MİLYARLARCA YIL ÖNCE KİMYASAL KALINTILARA DAYANIYOR

Bilim insanları, tespit edilen bu kütlelerin geçmişinin levha hareketleriyle yerin derinliklerine batan eski okyanus tabanlarına ya da milyarlarca yıl önce Dünya'ya çarparak Ay'ı oluşturan gök cisminden kalan kimyasal kalıntılara dayanabileceğini değerlendiriyor.

Aşırı basınç ve sıcaklık altında kısmen eriyerek çevresinden farklı fiziksel özellikler kazanan bu yapıların, volkanik faaliyetlerin şiddetinden Dünya'nın manyetik alanındaki değişimlere kadar birçok jeolojik sürecin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.