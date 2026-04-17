Daily Galaxy’nin haberine göre, mağara kaşiflerinden oluşan bir ekip, Guangxi bölgesindeki Leye ilçesine bağlı Pinje köyü yakınlarında bulunan dev bir karst çukuruna iniş yaptı. "Tiankeng" (Gökyüzü Çukuru) olarak adlandırılan ve kireç taşının zamanla aşınmasıyla oluşan bu obruğun, yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda bir ekosistemi barındırdığı saptandı.

40 METREYE ULAŞAN ANTİK AĞAÇLAR SAPTANDI

192 metre derinliğindeki karst çukuruna inen araştırmacılar, yoğun bitki örtüsü arasında boyları 40 metreye kadar ulaşan kadim ağaçlarla karşılaştı. Çin Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan keşif heyeti lideri Chen Lixin, bölgenin eşsiz yapısına dikkat çekerek, bu alanda bilim dünyası tarafından henüz tanımlanmamış türlerin bulunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

DOĞAL SIĞINAK ETKİSİ TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUDU

Washington Post'ta yer alan bilimsel verilere göre, bu tür izole ortamlar bitki ve canlı yaşamı için "doğal sığınak" görevi görüyor. Dış dünyadan tamamen bağımsız gelişen bu ekosistemlerin, türlerin yüzeyden farklı şekilde evrimleşmesine olanak sağladığı kaydedildi. Ulusal Mağara ve Karst Araştırma Enstitüsü'nden George Veni, Çin'deki karst oluşumlarının büyüklükleri sayesinde bu tür etkileyici biyolojik çeşitliliği korumada dünya genelindeki diğer bölgelere göre daha avantajlı olduğunu ifade etti.

YENİ TÜRLER İÇİN ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Obruğun tabanındaki ormanlık alanda omuz hizasına kadar ulaşan sık bitki örtüsü ve ağaç yapısı üzerinde detaylı incelemeler başlatıldı. Bilim insanları, bu derinlikte saptanan el değmemiş ormanın, biyolojik çeşitlilik ve evrim tarihi açısından kritik veriler sunacağını değerlendiriyor.