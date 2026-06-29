İsviçre’nin Ren Nehri kıyısındaki Laufenburg kasabasında, Avrupa’nın enerji şebeke güvenliği açısından kritik önem taşıyan yeni bir enerji depolama tesisi inşa ediliyor. FlexBase Group tarafından yürütülen proje kapsamında, 2,1 gigavat-saatten fazla planlanan kapasiteye ve 1,2 gigavatın üzerinde çıkış gücüne sahip, dünyanın en büyük redoks akışlı batarya depolama sisteminin kurulumu gerçekleştiriliyor.

27 METRE DERİNLİĞE YERLEŞTİRİLECEK

Swissinfo’nun aktardığı teknik verilere göre, yer altı batarya tesisinin inşası için yaklaşık 27 metre (89 fit) derinliğinde ve iki futbol sahası uzunluğunda bir alan kazılıyor. Toplamda 20 bin metrekareden fazla bir alanı kaplayacak olan teknoloji merkezinde; batarya ünitesinin yanı sıra bir yapay zekâ veri merkezi, ofisler ve laboratuvarlar yer alacak.

Projenin inşaat ortağı ERNE, kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 400 bin metreküp kumlu ve çakıllı malzemenin çıkarılacağını ve bu malzemenin büyük bölümünün beton ile çakıl ürünlerinde yeniden kullanılacağını bildirdi. FlexBase tarafından paylaşılan inşaat onay raporlarında tesisin 2028 yazında tam olarak devreye alınması öngörülürken, güncel sektör raporları operasyonel başlangıç tarihi olarak 2029 yılını işaret ediyor.

AVRUPA İÇİN STRATEJİK BİR ADIM

Proje alanı, İsviçre, Almanya ve Fransa elektrik şebekelerinin 1958 yılında ilk kez birbirine bağlandığı ve Avrupa enterkonakte sisteminin merkezi olarak kabul edilen tarihi “Laufenburg’un Yıldızı” trafo merkezinin yakınında bulunuyor.

Ulusal şebeke operatörü Swissgrid, projenin 800 megavatlık ilk aşama şebeke bağlantısını onayladı. Swissgrid yetkilileri, sistemin temel işlevinin arz fazlası dönemlerde enerjiyi depolamak ve talep artışlarında şebekeyi desteklemek olduğunu belirtirken, FlexBase Group CEO'su Marcel Aumer ise bu onayın Avrupa'nın enerji altyapısı için stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

YÜZDE 75'İ SUDAN OLUŞUYOR

Sistem, enerjiyi katı elektrotlar yerine tanklarda tutulan sıvı elektrolitlerde depolayan ve bu sıvıları hücre yığınları üzerinden pompalayan redoks akış teknolojisine dayanıyor.

Kullanılan elektrolit çözeltisinin yüzde 75'inin sudan oluştuğunu, yanıcı ve patlayıcı özellik taşımadığını beyan edildi.

2,1 gigavat-saat kapasite ve 1,2 gigavat çıkış gücü, bataryanın maksimum yükte kesintisiz olarak yaklaşık 1,75 saat boyunca tam performansla deşarj edilebileceğini gösteriyor.

30 YILLIK SÜREÇTE TASARRUF SAĞLAYACAK

Teknoloji merkezi bünyesinde kurulacak olan yapay zeka veri merkezinin yüksek enerji tüketimi oluşturacağı öngörülüyor. FlexBase, tesisten açığa çıkacak atık ısının bölgesel ısıtma sistemlerinde değerlendirilerek 30 yıllık süreçte yaklaşık 82.700 ton karbondioksit (CO2) tasarrufu sağlamasını hedeflediğini açıkladı. Projenin net karbon ayak izi ve çevresel dengesi, tesisin işletim aşamasında kullanacağı enerji kaynaklarına göre netlik kazanacak.