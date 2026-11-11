İtalya'nın önemli elma üreticilerinden Melinda kooperatifi tarafından kullanılan tesis, Rio Maggiore dolomit madeninin içerisinde bulunuyor. Dağın içine açılan geniş galerilerde depolanan elmalar, geleneksel soğuk hava depolarına kıyasla daha az enerji tüketilerek muhafaza ediliyor. Bu yöntem hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevresel etkileri azaltıyor.

DAĞIN İÇİNDE DEVASA SOĞUK HAVA DEPOSU KURULDU

Trentino'nun Val di Non vadisindeki eski maden galerilerinde oluşturulan 46 ayrı depolama odasında toplam 40 bin tona kadar elma saklanabiliyor. Yer altındaki doğal serinlik sayesinde meyveler, daha az enerji tüketilerek aylarca tazeliğini koruyabiliyor.

Melinda kooperatifinin kullandığı sistemde sıcaklık, nem ve atmosfer koşulları kontrol altında tutuluyor. Böylece elmaların olgunlaşma süreci yavaşlatılarak hasattan aylar sonra bile tüketiciye ulaştırılması mümkün hale geliyor.

Tesisin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise enerji tasarrufu. Yer altındaki doğal koşullardan yararlanılması sayesinde geleneksel soğuk hava depolarına kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha az enerji tüketildiği belirtiliyor.

ELMALARI TAŞIMAK İÇİN TELEFERİK BİLE KURDULAR

Kooperatif, elmaların depolara ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla dağın içine uzanan özel bir teleferik sistemi de kurdu. Yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğundaki hat, üretim tesisleriyle yer altı depoları arasında bağlantı sağlıyor.

Toplam 28 kabinden oluşan sistem, saatte yaklaşık 150 ton elma taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bu sayede ürünlerin kamyonlarla taşınmasına duyulan ihtiyaç önemli ölçüde azalıyor.

Yeni taşıma sisteminin yılda yaklaşık 5 bin kamyon seferinin önüne geçmesi bekleniyor. Böylece hem nakliye maliyetlerinin düşürülmesi hem de karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

İtalya'daki bu sıra dışı uygulama, kullanılmayan madenlerin tarımsal ürünlerin depolanmasında nasıl değerlendirilebileceğini gösteriyor. Melinda kooperatifi, yer altı depoları ve teleferik sistemi sayesinde elmaların tazeliğini korurken enerji ve ulaşım giderlerini azaltmayı amaçlıyor.