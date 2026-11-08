Meksika'da maden işçileri yerin 300 metre altında yürüttükleri kazı sırasında, boyu 12 metreye ve ağırlığı 50 tona ulaşan devasa kristallerle kaplı izole bir mağara keşfetti. Tabanındaki aktif magma tabakası nedeniyle sıcaklığı 58 dereceye, nem oranı ise yüzde 99'a çıkan ortam, koruyucu soğutucu giysi olmadan içeri giren bir insanın 10 dakika içinde organ yetmezliğine girmesine yol açıyor.

50 TONLUK DEV KRİSTALLER NASIL OLUŞTU?

Naica Madeni'nin yüzlerce metre altında milyonlarca yıl boyunca tamamen dış dünyadan izole kalan mağara, mineralli sıcak suların kademeli soğumasıyla dev bir laboratuvara dönüştü. Kalsit kristallerinin boyu 12 metreye kadar uzarken, tek bir blok kütlesi 50 tonu aştı. Yeraltındaki bu jeolojik oluşum, yeryüzünde bugüne kadar tespit edilen en büyük doğal kristal yatakları olarak kayıtlara geçti.

İNSAN BEDENİ BU ORTAMDA NEDEN 10 DAKİKA DAYANABİLİYOR?

Mağaranın hemen altındaki magma odası, hava sıcaklığını sürekli 58 derecede ve nemi yüzde 99 bandında tutuyor. Havadaki aşırı nem nedeniyle insan bedeni terleyemiyor ve biyolojik soğutma mekanizması tamamen devre dışı kalıyor. Isı transferi durduğunda vücut sıcaklığı kritik seviyeye fırlıyor; korumasız şekilde içeride kalan bireylerde 10 dakika dolmadan hayati organ iflası başlıyor.

ÖZEL SOĞUTUCU KIYAFETLERLE ARAŞTIRMA

Bölgeye giren bilim insanları ve araştırmacılar, gövdesinde buz kalıpları ve hava sirkülasyonu bulunan astronot tipi soğutucu kıyafetlerle mağaraya inebiliyor. Söz konusu teknolojik korumaya rağmen araştırmacıların mağara içindeki çalışma süresi en fazla 30 dakika ile sınırlandırılıyor. Aşırı sıcaklık ve basınç nedeniyle mağara, yerkabuğunun en tehlikeli doğal araştırma sahalarından biri kabul ediliyor.