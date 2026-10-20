Geleneksel depremlerden farklı özellikler gösteren titreşimler, yer kabuğunun derinliklerinde neler yaşandığına ilişkin yeni soruları gündeme getirdi. Araştırmacılar, kaydedilen sinyallerin kaynağını ve bölgedeki tektonik hareketlerle ilişkisini anlamaya çalışıyor.

YERİN 40 KİLOMETRE ALTINDA KAYDEDİLDİ

Şili Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, Patagonya'nın güneyine yerleştirilen sismik ölçüm cihazlarından elde edilen veriler incelendi. İki yıllık kayıtlar sonucunda 1540 derin tektonik titreşim belirlendi.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre titreşimlerin büyük bölümü yerin 30 ila 40 kilometre altında meydana geldi. İnsanların hissedemeyeceği kadar zayıf olan bu sinyaller, sıradan depremlerden daha uzun sürüyor.

Bilim insanları ayrıca titreşimlerin belirli dönemlerde yoğunlaştığını ve yer altında hareket ederek yayıldığını ortaya çıkardı. Üç büyük titreşim döneminde hareketlerin yaklaşık 50 kilometrelik alanlara yayıldığı belirlendi.

İKİ TEKTONİK LEVHANIN HAREKETİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmanın yapıldığı bölgede Antarktika levhası, Güney Amerika levhasının altına doğru ilerliyor. Ancak bu hareket oldukça yavaş gerçekleştiği ve bölgede büyük depremler seyrek görüldüğü için levhaların derinlerdeki davranışı uzun süredir tam olarak anlaşılamıyordu.

Kaydedilen 1540 titreşim, iki levhanın temas ettiği bölgede enerjinin yavaş ve sürekli biçimde açığa çıkabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, titreşimlerin okyanus gelgitlerinden etkilendiğini de belirledi.

Çalışmanın araştırmacılarından Kellen Azúa, bu sinyallerin bölgede ilk kez gözlemlendiğini ve iki levha arasında derinlerde neler yaşandığını anlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre keşif, daha önce hakkında sınırlı bilgi bulunan bu tektonik sınırın yapısını anlamak açısından önemli. Ancak araştırma, yakın zamanda büyük bir deprem yaşanacağına ilişkin bir tahmin içermiyor.