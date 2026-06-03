Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Otoritesi'nin (STUK) bu ay içinde nihai değerlendirmesini onaylaması ve tesis için işletme lisansını vermesi bekleniyor. Nükleer operatör TVO'nun Üst Yöneticisi Philippe Bordarier, 1,9 milyar yaşındaki stabil ana kayanın içine oyulan tesisin bu yılın sonunda veya en geç önümüzdeki yılın başında faaliyete geçmesini öngördüklerini açıkladı. Bu gelişmeyle Finlandiya, dünyada yer altı nükleer depolama çözümünü hayata geçiren ilk ülke unvanını almaya yaklaştı.

6 BİN 500 TON URANYUM SONSUZA DEK MÜHÜRLENECEK

Nükleer atık yönetim şirketi Posiva tarafından 2004 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 1 milyar euroya mal olan Onkalo, Finlandiya'daki beş nükleer reaktörden çıkacak tüm kullanılmış yakıtları barındıracak. Toplamda 6 bin 500 ton uranyum depolama kapasitesi bulunan tünel ağının 100 yıl boyunca aktif olarak kullanılması planlanıyor.

Depolama süreci tamamlandığında tüneller tamamen mühürlenecek. Uzmanlar, nükleer yakıtın radyoaktivite seviyesi ham uranyum cevheri düzeyine düşene kadar yapının en az 100 bin yıl boyunca tamamen güvenli kalmak zorunda olduğunu vurguluyor.

KAPSÜLLER VE BETON TIKAÇLARLA KORUMA SAĞLANACAK

Yüzey tesislerinde korozyona dayanıklı devasa bakır kapsüllerin içine yerleştirilecek olan nükleer atıklar, yer altındaki tünellerde açılan derin deliklere indirilecek. Kapsüllerin etrafı sızdırmazlığı sağlamak amacıyla bentonit kili ile doldurulacak.

Uzunluğu 300 metreyi bulan her bir bertaraf tüneli dolduğunda, çelik takviyeli devasa beton tıkaçlarla kapatılarak dış dünyadan tamamen izole edilecek. STUK uzmanları, projenin önündeki en büyük uzun vadeli risklerin bakır kapsüllerde oluşabilecek korozyon veya gelecekteki olası buzul çağlarında yaşanabilecek şiddetli depremler olduğunu, ancak yapılan bilimsel risk değerlendirmelerinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.