ABD'nin Kansas City kentinde yüzeyin yaklaşık 49 metre altında kurulan SubTropolis, dev bir yeraltı ticaret şehri olarak faaliyet gösteriyor. Eski bir kireçtaşı madeninin dönüştürülmesiyle oluşturulan komplekse her gün 2 binden fazla çalışan otomobilleriyle inerek mesai yapıyor.

YERALTI İŞ MERKEZİ NASIL KURULDU?

Missouri eyaletindeki eski bir kireçtaşı madeninin dönüştürülmesiyle kurulan SubTropolis, yüzeyin yaklaşık 49 metre altında konumlanıyor. Toplam 140 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılan tesis, geniş kapsamlı bir ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.

17 KİLOMETRELİK ASFALT YOL VE TREN RAYLARI BULUNUYOR

Kompleksin içinde ulaşım ve lojistik faaliyetleri için kapsamlı bir altyapı yer alıyor. Yeraltı merkezinde 17 kilometre uzunluğunda aydınlatılmış asfalt yollar, demiryolu hatları ve 500'den fazla tır yükleme rampası bulunuyor. Günümüzde 2 binden fazla çalışan her gün araçlarıyla yerin altına inerek bu tesiste görev yapıyor.

TESİSİN İÇİNDE NELER SAKLANIYOR?

Doğal kaya sıcaklığı sayesinde yıl boyunca hiç enerji harcanmadan sabit 18 ila 20 derece serinlikte kalan merkez, özel saklama koşulları gerektiren alanlara ev sahipliği yapıyor. Tesis bünyesinde veri sunucuları, soğuk hava depoları ve Hollywood stüdyolarına ait orijinal film arşivleri muhafaza ediliyor.