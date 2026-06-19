Uzun yıllardır devam ettirilen kalay ve bakır madenleri ile ünlenmiş olan Cornwall artık yeni bir yola giriyor. Yerin 5 kilometre derinliğinde bulunan sıcak sular işlenecek ve bu sayede hem değerli bir maden hem de elektrik üretmeye başlayacaklar. Yapılan sistemin temiz enerji atılımları ile geleceğe umut olması bekleniyor.

İngiliz endüstri tarihinin kalbi olarak adlandırılan Cornwall yer altı zenginliklerinin keşfedilmesine de bu sayede yardımcı olacak.

YERİN ALTINDAKİ SUDAN ELEKTRİK ÜRETECEKLER

bakır ve kalay ocaklarıyla geçim sağlayan Cornwall bölgesi yeni kurulan United Downs projesiyle dünyanın en güncel enerji tartışmalarının birinin ortasına yerleşti. Cornwall'da United Downs enerji sahasında hayata geçirilen sistem sayesinde klasik madencilik algısı artık değişecek. Yerin tam 5 kilometre altına kadar inecek olan sondajlar ile yer altında sıkışmış halde bulunan sıcak jeotermal su yüzeye taşınacak. Bu su yüksek ısıya sahip olmasından dolayı türbinleri döndürüp hidroelektrik santraline benzer şekilde elektrik üretilmesini sağlayacak.

Projenin en önemli kilit noktası ise herhangi bir sebepten dolayı durmayacak olması. Güneşin batmasından dolayı duran paneller ya da rüzgarın kesilmesi sebebiyle yavaşlayan rüzgar türbinlerinin aksine bu jeotermal enerji 7/24 kesintisiz şekilde elektrik üretmeye devam edebilecek. Bu durum da şebeke olarak kullanmak için bu yöntemi en güvenilir seçenek haline getiriyor.

SADECE ELEKTRİK ÜRETMEKLE KALMIYOR

Enerji üretmek için kullanılan jeotermal sudan aynı zamanda kritik bir ham madde olan lityum da ayrıştırılıyor. Lityum elektrikli araçların bataryalarında kullanılan ayrıca büyük çaplı enerji depolama sistemleri için altın değerinde bir metal. Yerli kaynaklardan sıfır karbon ayak izi ile üretilmesi sayesinde lityum hem ayrıştırılması hem süreci etkilemiyor hem de sürdürülebilir enerji planına katkı sağlıyor.

Newcastle Üniversitesi ve sektör çapında takip edilen ThinkGeoEnergy verilerine göre 2026 yılının başında United Downs şebekeye ilk elektriğini verdi. Bu şekilde İngiltere'nin potansiyel duruma sahip ilk derin jeotermal santrali olma unvanına da sahip.