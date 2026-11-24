Ülkenin güneydoğusunda, Valandovo yakınlarındaki Isar-Marvinci antik kentinde gerçekleştirilen kazılarda tarihi bir hamamın kalıntılarına ulaşıldı. Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülen çalışmalarda yapının su ve ısıtma altyapısı da gün yüzüne çıkarıldı.

8'DEN FAZLA MERMER TÜRÜ KULLANILMIŞ

Uzunluğu 4,5 metreyi, genişliği 2,5 metreyi ve derinliği 1,5 metreyi aşan havuzun iç yüzeylerinde sekizden fazla mermer türü kullanıldığı belirlendi.

Havuzun altına yerleştirilen özel sistem sayesinde bir fırında üretilen sıcak hava, zeminin altındaki boşluklarda dolaştırılarak yapının ısıtılması sağlanıyordu.

Kazılarda hamamın antik kentin su sarnıcına bağlandığı da tespit edildi. Hem su altyapısının hem de ısıtma sisteminin korunmuş olması, dönemin mühendislik yöntemlerinin incelenmesi açısından önem taşıyor.

TOPRAĞIN ALTINDAN TARİHİ ESERLER DE ÇIKTI

Araştırmacılar, havuzun yanı sıra farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi esere ulaştı. Bunlar arasında MÖ 500-480 yıllarına tarihlenen gümüş sikke, bronz paralar, bir askeri komutanı tasvir eden mermer büst ve üzerinde yazıt bulunan mavi mermerden yapılmış bir anıt da yer alıyor.

Vardar Nehri vadisine hâkim bir noktada bulunan antik kentte ilk yerleşim izleri MÖ 1200'lü yıllara kadar uzanıyor. Geçmişte önemli ticaret ve ulaşım güzergâhları üzerinde bulunan yerleşimde daha önce tapınaklar, surlar ve kamu yapıları da tespit edilmişti.

Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi, hamam kompleksindeki kazı çalışmalarının 2027 yılında da devam edeceğini açıkladı.