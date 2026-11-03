Başkent Pekin'in Fengtai bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar, bugün yoğun yapılaşmanın bulunduğu alanın geçmişte önemli bir nehir güzergahı olduğunu gösterdi. Teknelerden birinin üzerinde tespit edilen işaretler ise eski dönemlerde taşımacılığın nasıl yönetildiğine ilişkin yeni ipuçları sundu.

EN BÜYÜĞÜ 15 METRE UZUNLUĞUNDA

Wanquansi yerleşimindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında, Yongding Nehri'nin eski yatağında üç ahşap tekneye ulaşıldı. Nehrin kıvrım yaptığı noktada yan yana duran teknelerin tamamının düz tabanlı olduğu belirlendi.

Teknelerin uzunlukları 10 metreyi aşarken en büyüğünün 15 metreye ulaştığı tespit edildi. En iyi korunan ikinci tekne ise 14 metre uzunluğunda ve iç bölümünü dokuz ayrı alana ayıran ahşap desteklere sahip.

Yapılan ilk incelemeler, teknelerin yaklaşık 1800 yıl öncesine uzandığını gösterdi. Uzmanlar, bu büyüklükteki teknelerin Kuzey Çin'de söz konusu dönemden günümüze ulaşan en önemli iç su yolu taşıtları arasında yer aldığını belirtti.

ÜZERLERİNDE 10 RESMİ İŞARET TESPİT EDİLDİ

Araştırmanın en dikkat çekici ayrıntısı, ikinci teknenin ahşap parçaları üzerine işlenmiş 10 ayrı işaret oldu. Eski Çin yazısında devlet veya resmi kurumlarla bağlantılı anlam taşıyan bu işaretler, teknenin kamu hizmetinde kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Ancak teknenin doğrudan devlet tarafından mı yaptırıldığı yoksa devlet denetimindeki taşımacılık faaliyetlerinde mi kullanıldığı henüz kesinleşmedi.

Teknelerin yapımında ahşap geçmeler, tahta çiviler ve demir bağlantıların bir arada kullanıldığı belirlendi. Gövdelerde ağırlıklı olarak çam ağacının tercih edildiği, bazı destek parçalarında ise farklı ağaç türlerinden yararlanıldığı anlaşıldı.

Kazı alanından çıkarılan üç tekne, zarar görmemeleri için çelik desteklerle güçlendirilerek koruma altına alındı. Araştırmacılar, yapılacak yeni incelemelerle teknelerin hangi yükleri taşıdığını ve dönemin nehir ulaşımında nasıl kullanıldığını açıklığa kavuşturmayı hedefliyor.