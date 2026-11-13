Şanghay'da bulunan "InterContinental Shanghai Wonderland" adlı otel, gökyüzüne doğru değil, yerin 88 metre derinliğindeki eski bir taş ocağının tabanına doğru inşa edildi. Alışılmış gökdelen tasarımlarının aksine aşağı yönlü bir mimariye sahip olan 18 katlı binanın sadece en üstteki iki katı yer seviyesinin üzerinde yer alıyor.

16 KAT DOĞRUDAN KAYALIKLARIN İÇİNE GÖMÜLDÜ

Taş ocağının sarp kayalık duvarlarına gömülü olarak tasarlanan otelin 16 katı tamamen yer seviyesinin altında bulunuyor. Doğal çevreyle bütünleşik bir mühendislik çalışmasıyla hayata geçirilen otelde, misafir odaları ve ortak kullanım alanları doğrudan bu devasa çukurun içinde, kayalıkların sarp yamaçlarına bakacak şekilde konumlandırıldı.

EN ALTAKİ İKİ KAT SUYUN ALTINDA YER ALIYOR

Yapının en dikkat çekici mühendislik detaylarından biri ise ocağın tabanındaki su birikintisinde bulunuyor. Otelin en alttaki iki katı, bu gölün tamamen su altında kalan kısmında yer alıyor. Bu katlarda bulunan odaların pencereleri dışarıdaki doğal manzaraya değil, özel olarak tasarlanmış dev bir su altı akvaryumuna açılıyor.

TERK EDİLMİŞ OCAK YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve içi suyla dolan eski taş ocağı, gerçekleştirilen bu projeyle birlikte turizme kazandırıldı. Doğal afetlere ve su baskınlarına karşı özel mühendislik çözümleriyle güçlendirilen bu yeraltı oteli, sıra dışı konumu ve mimarisiyle dünya genelinde ilgi görüyor.