Resmi adı 'Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel' olan sistem, halk arasında ise 'yeraltı tapınağı' olarak biliniyor. Bunun nedeni ise yapının içinde bulunan dev beton kolonların antik tapınakları andıran görüntüsü.

Yer altına kurulan sistem yaklaşık 6,3 kilometre uzunluğunda dev tünellerden oluşuyor. Bazı bölümlerin yerin 50 metre altına kadar indiği belirtiliyor. Tüneller, çevredeki nehirlerden gelen taşkın sularını devasa bir yeraltı rezervuarında topluyor.

Sistemin toplam maliyetinin ise 2 milyar doların üzerine çıktığı belirtiliyor.

DEV BETON KOLONLARIN ARASINDA SU DEPOLANIYOR

Sistemin en dikkat çeken bölümü ise 'basınç ayar tankı' olarak kullanılan dev rezerv alanı. Yaklaşık 177 metre uzunluğundaki bölümde onlarca dev beton kolon bulunuyor.

Bazı kolonların yaklaşık 18 metre yüksekliğe ulaştığı ifade ediliyor. Dev kolonlar nedeniyle alan birçok ziyaretçi tarafından film sahnesine veya antik yeraltı tapınağına benzetiliyor.

Şiddetli yağış sırasında taşkın suları önce dikey şaftlara yönlendiriliyor. Ardından dev tüneller aracılığıyla rezerv alanına taşınıyor. Burada toplanan su daha sonra güçlü türbin sistemleriyle Edo Nehri’ne aktarılıyor.

SANİYEDE YÜZLERCE TON SU TAŞIYABİLİYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sistemin dev pompaları saniyede yaklaşık 200 metreküpten fazla suyu tahliye edebiliyor. Özellikle tayfun sezonunda Tokyo çevresindeki bölgelerde yaşanan su baskınlarını azaltmak için aktif şekilde kullanılıyor.

Projenin inşası yıllarca sürdü ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdi. Uzmanlara göre sistem, dünyanın en büyük yeraltı taşkın kontrol projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Bugün bazı bölümleri rehberli turlarla ziyaret edilebilen yapı, hem mühendislik sistemi hem de sıra dışı görüntüsü nedeniyle Japonya’nın en dikkat çekici altyapı projeleri arasında yer alıyor.