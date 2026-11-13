ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Forestiere Yeraltı Bahçeleri, tek bir kişi tarafından sadece kazma, kürek ve el arabası kullanılarak inşa edildi. Yerin 7 metre altında 10 dönümlük alana yayılan bu kompleks, dışarıdaki aşırı sıcaklara karşı doğal bir yaşam ve tarım alanı oluşturdu.

45 DERECE SICAKTAN KAÇMAK İÇİN TOPRAĞI KAZDI

1906 yılında Sicilya'dan ABD'ye göç eden Baldassare Forestiere, Kaliforniya'da 45 dereceyi aşan yaz sıcaklarıyla karşılaştı. Sıcaktan korunmak isteyen Forestiere, yerin altında serin bir yaşam alanı kurmaya karar verdi. Kazı çalışmalarında hiçbir iş makinesi kullanmadı.

40 YIL SÜREN KAZI NASIL TAMAMLANDI?

Forestiere, 40 yıl boyunca sadece kazma, kürek ve el arabası kullanarak toprağı tek başına oydu. Yerin 7 metre derinliğinde 10 dönümlük alana yayılan bir labirent ortaya çıkardı.

Yeraltı kompleksinin içinde yatak odaları, mutfak ve balık havuzları yer alıyor. Yapının tavanına açılan koni şeklindeki ışık bacaları ise yeraltı odalarının gün ışığı ve hava almasını sağlıyor.

100 YILLIK MEYVE AĞAÇLARI GÜNÜMÜZDE DE ÜRÜN VERİYOR

Tavan bacalarından süzülen güneş ışığı, yeraltında bitki yetişmesine imkan tanıyor. Forestiere Yeraltı Bahçeleri'nde bulunan 100 yıllık portakal, limon ve üzüm ağaçları günümüzde hala meyve veriyor.