Kapadokya’nın en dikkat çekici tarihi yapılarından Derinkuyu Yeraltı Şehri, yüzeyin altında birbirine bağlanan katlardan ve geçitlerden oluşuyor. Binlerce kişinin barınabileceği büyüklükte olduğu değerlendirilen yerleşimde günlük yaşam için gerekli birçok alan bulunuyor.

YERİN 85 METRE ALTINA KADAR İNİYOR

Derinkuyu’nun farklı seviyelerden oluşan yapısı yaklaşık 85 metre derinliğe kadar ulaşıyor. Katlar, dar geçitler ve merdivenlerle birbirine bağlanıyor. Yeraltındaki alanların planlanmasında insanların uzun süre burada kalabilmesine imkan sağlayacak bölümlere yer verildi. Depolar ve kuyular da yerleşimin dikkat çeken bölümleri arasında bulunuyor.

BİNLERCE KİŞİ YERALTINDA NASIL YAŞADI?

Yeraltı şehrinde bulunan havalandırma bacaları, farklı katlara hava ulaşmasını sağlayacak şekilde oluşturuldu. Bu sistem, yüzeyin onlarca metre altındaki bölümlerin de havalandırılmasına imkan verdi. Yerleşimde bulunan depolar ise ihtiyaç duyulan malzemelerin saklanabilmesi amacıyla kullanıldı. Yapının büyüklüğü, aynı anda binlerce kişinin burada barınabileceğini gösteriyor.

DEV TAŞ KAPILARLA KAPATILIYORDU

Derinkuyu’nun dikkat çeken özelliklerinden biri de geçitlerde bulunan büyük taş kapılar. Yuvarlak biçimli bu ağır taşlar, geçiş noktalarının içeriden kapatılmasına imkan verecek şekilde yerleştirildi. Kapıların kapatılmasıyla yeraltı şehrinin belirli bölümlerine geçiş engellenebiliyordu. Dar koridorlarla birlikte kullanılan bu sistem, yerleşimin kontrollü biçimde kapatılmasını sağlıyordu.

YERALTI ŞEHRİNDE KUYULAR VE DEPOLAR BULUNUYOR

Derinkuyu yalnızca birbirine bağlı odalardan oluşmuyor. Yerleşimin farklı bölümlerinde su kuyuları, depolama alanları ve havalandırma sistemleri de bulunuyor. Bu bölümler, yeraltındaki yaşamın sürdürülebilmesi için oluşturulan yapının parçaları olarak öne çıkıyor. Çok katlı yerleşim, yüzeyden onlarca metre aşağıya kadar devam ediyor.

DERİNKUYU NEDEN BU KADAR DERİNE İNŞA EDİLDİ?

Derinkuyu’nun katları, geçitleri ve içeriden kapatılabilen taş kapıları, yerleşimin uzun süreli barınmaya uygun biçimde düzenlendiğini gösteriyor. Yapının farklı seviyelerinde yaşam ve depolama amacıyla kullanılan alanlar yer alıyor. Yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan Derinkuyu Yeraltı Şehri, çok katlı yapısı ve binlerce kişiyi barındırabilecek büyüklüğüyle Nevşehir’deki yeraltı yerleşimleri arasında bulunuyor.