Çin’in, İç Moğolistan sınırları içinde yer alan Ordos Çölü’nde nükleer enerjinin seyrini değiştirecek devasa bir uranyum rezervi bulundu. Zorlu çöl koşullarına rağmen ileri teknolojiyle yürütülen arama çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan 30 milyon tonun üzerindeki bu dev kaynak, ülkenin enerji ihtiyacını nesiller boyunca güvence altına alarak bölgenin kaderini değiştirdi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI SONLANDIRMA NOKTASINDA

Uluslararası uranyum pazarı uzun yıllardır Kazakistan, Kanada, Avustralya ve Namibya gibi devlerin kontrolü altında bulunuyordu. Pekin yönetiminin bu dev keşifle dışa bağımlılığını sonlandırarak ülkenin küresel stratejik özerkliğini güçlendirmiş oldu.

DEVASA BİR KARMA ENERJİ MODELİ KURDU

Fosil yakıt kullanımını kademeli olarak düşürmeyi hedefleyen Çin, halihazırda 11 yeni nükleer reaktörün inşasını deva ettiriyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde halihazırda dünya lideri olan Pekin, yeni uranyum hamlesiyle nükleer gücü yenilenebilir kaynaklarla harmanlayan devasa bir karma enerji modeli kurdu.

DEV PROJEDE ÇEVRESEL RİSK ALARMI

Keşfin enerji güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyen uzmanlar, madencilik faaliyetlerinin getireceği risklere karşı uyardı. Ordos Çölü'nün son derece hassas ekosisteminde başlayacak madencilik süreçlerinde; radyoaktif atıkların güvenli yönetimi, halihazırda kurak olan bölgedeki yüksek su tüketimi ve çalışan sağlığı en kritik başlıklar olarak dikkat çekiyor.