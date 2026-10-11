Bölgedeki altın yataklarını inceleyen bilim insanları, değerli metalin yer altında nasıl biriktiğini ve hangi noktalarda yoğunlaştığını araştırdı. Elde edilen bulgular, altın damarlarının yaklaşık 4 bin metre derinliğe kadar uzanan fay sistemleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

ALTINA ULAŞMAK SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL

Hebei Jeoloji Üniversitesi'nden Song Mingchun liderliğindeki araştırma ekibi, yatakların yeraltı mimarisini inceledi. Çalışmada, 1.500 sondaj kuyusundan alınan veriler, jeofizik ölçümler ve üç boyutlu modellemeler kullanıldı.

Araştırma sonucunda Sanshandao ve Jiaojia fay hatlarının 4 bin metre derinliğe kadar indiği belirlendi. Ancak altın, yer altında tek parça halinde bulunmuyor; aksine farklı derinliklerdeki kayaçların arasına ve karmaşık fay hatları boyunca dağınık şekilde yayılıyor.

Bu durum, derinlerdeki cevhere ulaşmayı teknik açıdan güçleştiriyor. Kilometrelerce derinlikte yapılacak madencilik faaliyetlerinde; yüksek sıcaklık, aşırı kaya basıncı, havalandırma zorlukları ve devasa kazı maliyetleri gibi engellerin aşılması gerekiyor.

Araştırmada ayrıca derin ve daha yatay konumlu cevher kütlelerinin altın içeriğinin, sığ ve dik konumlu kütlelere göre 3,5 kat daha zengin olduğu tespit edildi.

ALTIN YATAKLARI 120 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞMUŞ

Bilim insanlarına göre bölgedeki altın birikimi yaklaşık 120 milyon yıl önce gerçekleşti. Yer kabuğundaki kırıklardan sızan mineral zengini sıcak sıvılar, belirli fay bölgelerinde yoğunlaşarak bu devasa yatakları oluşturdu.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekteki altın arama çalışmalarına yol gösterebileceğini belirtti. Ancak derinlerdeki zengin cevher yataklarının çıkarılması, yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle önemli yatırımlar ve ileri madencilik teknolojileri gerektiriyor.