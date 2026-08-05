Keşfi yapan 3 Proton Lithium (3PL) şirketi, Railroad Valley bölgesindeki yatağın yaklaşık 1,78 milyon ton tungsten içerdiğini ve mevcut fiyatlarla değerinin yaklaşık 152 milyar dolar olabileceğini açıkladı. Ancak şirketin ruhsat sahasının yaklaşık üçte biri, NASA'nın uydu kalibrasyon çalışmaları yürüttüğü ve madenciliğin yasak olduğu bölgenin içinde kalıyor.

MADEN SAHASININ BİR BÖLÜMÜ KORUMA ALTINDA

NASA, Nevada'daki düz ve yansıtıcı çöl arazisini uzun yıllardır uydulardan gönderilen verilerin doğruluğunu test etmek için kullanıyor. ABD Arazi Yönetim Bürosu da 2023 yılında bu alanın bir bölümünde madencilik faaliyetlerini yasakladı. Bu nedenle keşfedilen tungsten yatağının önemli bir kısmında sondaj ve üretim yapılamıyor.

3PL yetkilileri ise söz konusu yasağın, bölgedeki maden potansiyeli tam olarak bilinmeden getirildiğini savunuyor. Şirket, ABD yönetimiyle görüşerek kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini talep ederken, projenin ülkenin kritik maden arzı açısından stratejik önem taşıdığını vurguluyor.

ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALTABİLİR

Tungsten; zırh delici mühimmat, füze sistemleri, havacılık ekipmanları ve yüksek dayanımlı endüstriyel takımlarda kullanılan kritik metaller arasında yer alıyor. ABD uzun yıllardır bu metalde büyük ölçüde ithalata bağımlı durumda olurken, küresel üretimin yaklaşık yüzde 80'i Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Nevada'daki keşif, yalnızca ekonomik değil, ulusal güvenlik açısından da önemli görülüyor. Uzmanlar ise NASA ile arazi anlaşmazlığı çözülse bile madenin üretime geçmesinin en az birkaç yıl süreceğini belirtiyor.

Tungsten fiyatları, savunma sanayisindeki talep artışı ve Çin'in ihracat kısıtlamaları nedeniyle 2025 yılının başından bu yana yaklaşık yüzde 600 yükseldi. Uzmanlara göre bu durum keşfin ekonomik değerini daha da artırdı. Aynı havzada yapılan incelemelerde lityum, potas ve bor gibi diğer kritik minerallerin de milyarlarca dolarlık potansiyele sahip olduğu belirtildi.