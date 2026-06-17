Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Kidd Creek madeninde, yerin tam 3 kilometre altında dünya tarihini değiştirecek bir keşfe imza atıldı. Toronto Üniversitesi’nden jeolog Barbara Sherwood Lollar liderliğindeki araştırma ekibi, kayaların arasında sıkışıp kalmış, tam 2 milyar yıllık su kütlesi buldu.

Keşfedilen bu suyun, dünyadaki ilk bitki ve hayvanlardan, hatta insanlık tarihinden bile daha eski olduğu açıklandı.

Araştırmayı yürüten Profesör Lollar, jeologlar arasında yaygın bir arazi yöntemi olan "tatma" testini bu antik su üzerinde de uyguladı. Suyun yaşını ve tuzluluk oranını dil test yöntemiyle kontrol eden Lollar, sıvının deniz suyundan tam 10 kat daha tuzlu, yoğun kıvamlı, acımsı ve kükürt kokulu olduğunu belirtti.

Ayrıca suyun havayla temas ettiği an çözünmüş demir nedeniyle hafif turuncu bir renge büründüğü gözlendi.

KEŞİF DERİNDE CANLI YAŞAYAMAZ ALGISINI YIKTI

Güneş ışığından tamamen izole olan bu suyun içinde yapılan kimyasal incelemeler, sülfat ve çözünmüş hidrojen varlığını ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu kimyasal bileşimin o derinlikteki mikroorganizmaların yaşamını desteklediğini saptadı.

Bu durum, Dünya’nın derinliklerinde hiçbir canlı yaşayamaz algısını yıkarken, benzer koşullara sahip Mars gibi diğer gezegenlerde de yer altında yaşam olabileceğine dair umutları artırdı.