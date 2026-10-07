Keşif, Çin'in Anhui eyaletine bağlı Chating bölgesinde yapıldı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ana maden kütlesi yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğa ve 1,1 kilometre genişliğe sahip. Bölgenin gelecekte ülkenin doğusundaki önemli bakır ve altın üretim merkezlerinden birine dönüşebileceği belirtiliyor.

1.371 METRE BOYUNCA MADENLİ KAYA ÇIKTI

Çalışmalar sırasında açılan kuyulardan birinde 1.371 metre boyunca bakır ve altın içeren mineralize kaya tabakası tespit edildi. İlk hesaplamalara göre bölgedeki bakır kaynağının birkaç büyük bakır madeni, altın kaynağının ise 10'dan fazla büyük altın madeni ölçeğine ulaşabileceği belirtiliyor. Sahada gümüş ve kükürt gibi başka değerli bileşenler de bulunuyor.

Çalışmaların hızı da dikkat çekiyor. Ekipler yalnızca dört ayda 71 sondaj kuyusu açarak toplam 98 bin metreden fazla sondaj gerçekleştirdi. En derin kuyu 2 bin 0,83 metreye kadar ulaştı ancak maden yatağının derindeki sınırına henüz ulaşılamadı.

ŞİMDİ 3 BİN METREYE İNECEKLER

Yerin 2 kilometre altında bile yatağın devam etmesi üzerine araştırmanın daha da derinleştirilmesine karar verildi. Bölgede bir sonraki aşamada 3 bin metre derinliğe ulaşacak yeni bir bilimsel sondaj yapılması planlanıyor. Böylece bakır ve altın yatağının yer altında ne kadar daha devam ettiğinin belirlenmesi hedefleniyor.

Chating'deki çalışmalar aslında 2008'de başladı. Araştırmaların ardından bölgedeki arama hakkı 2025'te ihaleye çıkarıldı ve Tibet Yulong Copper tarafından 8,6 milyar yuan karşılığında alındı. Çinli yetkililer, çalışmalar tamamlandığında bölgenin ülkenin doğusundaki en büyük bakır ve altın üretim merkezlerinden birine dönüşebileceğini belirtiyor.