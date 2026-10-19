İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te kış aylarında yaşanan sert hava şartları ve dondurucu soğuklar, yer altı enerji kaynaklarının kullanımıyla kontrol altına alındı. Thingvallavatn Gölü havzasındaki jeotermal sahalarda yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yer kabuğunun yüzlerce metre derinliğine inen kuyular açılarak yer altı kaynaklarına ulaşıldı.

VOLKANİK KAYALARDAN ÇIKAN KAYNAR SU VE BUHAR NAKLEDİLDİ

Yerin altındaki volkanik kaya tabakalarından elde edilen yüksek sıcaklıktaki su ve buhar, kente uzanan devasa boru hatlarıyla taşındı. Kurulan entegre iletim şebekesi aracılığıyla jeotermal enerji, doğrudan kentsel ısıtma altyapısına yönlendirilerek konutların ana enerji kaynağı haline getirildi.

SOKAK VE KALDIRIMLARIN ALTINA BORU HATLARI DÖŞENDİ

Söz konusu jeotermal altyapı yalnızca binaların ısıtılmasında değil, kentsel ulaşım ve yaya akslarında da devreye sokuldu. Şehir içi caddelerin ve yaya kaldırımlarının zeminine döşenen sıcak su boruları sayesinde yüzey sıcaklığı sürekli kontrol altında tutuldu. Uygulanan bu yöntemle birlikte, en sert kış aylarında dahi yollarda kar birikmesi ve buzlanma oluşumu tamamen engellendi.